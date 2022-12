“E io non pago”, furto di gas per 12mila euro a Ragusa: ristoratore denunciato

L'uomo, autore del furto di gas a Ragusa, è stato denunciato. Già in passato era stato beccato dalle forze dell'ordine.

Nonostante l’azienda erogatrice agli avesse già sigillato il contatore per morosità nel pagamento delle bollette, un ristoratore di Ragusa non si è fatto alcuno scrupolo nel rompere i sigilli e riprendere a consumare il gas per le esigenze del proprio locale.

Per questo motivo, dopo il sopralluogo svolto dai tecnici della società di distribuzione che hanno segnalato alla locale Stazione carabinieri la violazione, il ristoratore è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato continuato avendo indebitamente utilizzato quasi 8mila metri cubi di gas per un valore stimato in circa 12mila euro.

Il soggetto, pregiudicato, non è nuovo a fatti di questo tipo: già in passato infatti è stato denunciato per furto di energia elettrica essendosi allacciato abusivamente alla rete dell’alta tensione sempre per alimentare le attrezzature del locale che, peraltro, era anche stato chiuso dai carabinieri del NAS di Ragusa che vi avevano riscontrato alcune violazioni alla normativa di settore.