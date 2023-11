Scappano con la moto rubata, ma vengono beccati dai carabinieri: due giovani nei guai a Palermo

Il furto è finito male, i due giovani malviventi sono stati colti con le mani nel sacco dai carabinieri di Palermo.

I carabinieri della Stazione Palermo Mezzo Monreale hanno arrestato un palermitano 26enne e deferito in stato di libertà un 17enne per furto aggravato.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno colto in flagrante i due giovani che avevano appena rubato una motocicletta di grossa cilindrata regolarmente parcheggiata a piazza Cappuccini.

La convalida dell’arresto

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto ai “domiciliari” in attesa del processo che sarà celebrato con il rito direttissimo, per il più giovane la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni procederà “a piede libero”; il motociclo è stato restituito al proprietario.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.