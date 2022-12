Nasconde vestiti e rimuove l’anti-taccheggio per rubarli: arrestato 23enne a Catania

Il furto nella sede di una nota catena di negozi d'abbigliamento in via Gabriele d'Annunzio, a Catania. Ecco la ricostruzione dell'accaduto.

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 23enne per il furto aggravato avvenuto lo scorso sabato all’interno di una nota catena di negozi d’abbigliamento in via Gabriele d’Annunzio.

Ecco la ricostruzione dei fatti fornita dagli operatori.

Furto in negozio d’abbigliamento in via Gabriele d’Annunzio a Catania

Nello specifico, i poliziotti dell’ufficio Volanti del Commissariato Sezionale di Pubblica Sicurezza Borgo Ognina hanno arrestato l’uomo, un cittadino extracomunitario, in quanto avrebbe, assieme un complice, commesso un furto in un negozio d’abbigliamento.

Nella tarda mattinata dello scorso sabato, si sarebbe introdotto all’interno di una nota catena di negozi di abbigliamento di via Gabriele D’Annunzio e, dopo aver rubato diversi capi e averli nascosti all’interno di un borsone, si sarebbe diretto verso i camerini rimuovendo l’anti-taccheggio.

Il malvivente e il complice, a quel punto, si sarebbero avviati velocemente verso l’uscita per guadagnarsi la fuga con la refurtiva. Tuttavia, gli agenti del commissariato catanese, giunti tempestivamente sul posto a seguito della segnalazione di furto in atto sono riusciti a bloccare e arrestare – dopo un breve inseguimento – l’autore materiale del reato.

Gli operatori hanno recuperato anche i capi d’abbigliamento oggetto di furto.

Immagine di repertorio