Negozio incustodito per pochi minuti, ladro porta via borse, collane e profumi: denunciato

A denunciare l'episodio, avvenuto nel centro di Marsala, è stato lo stesso titolare dell'esercizio commerciale.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Marsala hanno denunciato un cittadino straniero con precedenti di polizia, classe 1996, per il reato di furto, consumato all’interno di un negozio del centro.

Furto in negozio a Marsala, scatta la denuncia

I carabinieri, dopo aver ricevuto la richiesta d’intervento dalla vittima, si è portato nella centralissima via Roma dove il denunciante, titolare di un’attività commerciale, ha riferito che poco prima qualcuno si era introdotto nel proprio negozio, lasciato per pochi minuti con la porta aperta incustodito, rubando materiale come borse, collane e profumi.

Ricevuta la segnalazione, l’operatore della centrale operativa della compagnia carabinieri di Marsala ha avviato le ricerche e diverse pattuglie hanno circondato la zona. Il presunto ladro è caduto così nella rete dei controlli dei militari dell’Arma che riuscivano a bloccarlo con ancora le borse in spalla e ulteriore refurtiva addosso.

Lo straniero, originario del Gambia e di 26 anni, è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala per furto aggravato, mentre il maltolto è stato riconsegnato al titolare del negozio.