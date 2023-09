Furto nel Municipio di Lucca Sicula, rubati i soldi dei distributori di bevande

I malviventi hanno preso di mira il distributore automatico di snack e bevande, hanno forzato l'apparecchio e hanno rubato alcune monete

Irruzione nel Municipio di Lucca Sicula, in provincia di Agrigento. Ignoti hanno forzato la grata e si sono introfulati all’interno degli uffici comunali. All’interno delle stanze, i malviventi hanno preso di mira il distributore automatico di snack e bevande, hanno forzato l’apparecchio e hanno rubato alcune monete.

La denuncia ai carabinieri

I dipendenti del Comune dell’Agrigentino si sono accorti del furto e hanno allertato i carabinieri. E’ stata presentata a carico di ignoti la denuncia per furto, quantificato in circa 100 euro. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori del raid.