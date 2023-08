Vandali in azione a Lucca Sicula, distrutte 12 piante di ulivo in fondo agricolo

Del terreno si prende cura un 18enne disoccupato che ha sporto denuncia presso la stazione locale dei carabinieri

Indagini in corso a Lucca Sicula, nell’Agrigentino, in seguito ad un raid vandalico in un uliveto. Il proprietario del fondo agricolo è un pensionato 80enne. Del terreno si prende cura un 18enne disoccupato che ha sporto denuncia presso la stazione locale dei carabinieri.

Contrada Fiume Scillicatore

Il fatto di cronaca è avvenuto in contrada Fiume Scillicatore. Alcuni malviventi si sarebbero introdotti nell’uliveto e hanno distrutto circa 12 piante di ulivo. Da quantificare l’ammontare del danno.