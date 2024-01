Furto in una scuola di Agrigento, ladri portano via computer e personale didattico

Al via le indagini per risalire all'identità dei malviventi, anche con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza

Furto in istituto scolastico di Agrigento. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione nell’istituto comprensivo “Anna Frank”, in via Alessio Di Giovanni. I ladri, dopo aver forzato un ingresso, hanno messo a soqquadro i locali e portato via alcuni personal computer e materiale didattico.

Indagini in corso

Il personale scolastico, alla riapertura dell’istituto, ha scoperto il furto e lanciato l’allarme. Il dirigente scolastico ha denunciato l’episodio ai carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri, con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza.