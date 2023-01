Portano via tv e altri oggetti da una scuola nel Ragusano, beccati i responsabili: ecco chi sono

Dopo giorni di indagini i carabinieri sono riusciti a risalire agli autori del furto compiuto nella scuola.

Svolta nelle indagini condotte dai carabinieri di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, in merito al furto di un televisore e diverse apparecchiature per la riproduzione di contenuti avvenuto all’interno dell’istituto scolastico “Psaumide”.

Lo scorso 4 gennaio la direttrice della scuola aveva formalizzato la denuncia alla locale stazione dei carabinieri. Ignoti, tagliando una zanzariera e forzando una finestra del piano terra, erano riusciti a introdursi nell’istituto scolastico, portando via diversi oggetti.

I carabinieri sono quindi riusciti a individuare i responsabili dei furti osservando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e collaborando con il personale della locale Polizia Municipale. Si tratta, nello specifico, di un 20enne e di una minorenne.

I militari della Stazione, raccolte le informazioni necessarie, hanno provveduto a deferire in stato di libertà all’autorità giudiziaria i due giovani per il reato di furto aggravato in concorso.