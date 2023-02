Fusione aeroporti Palermo-Trapani? Lagalla: “Non è a breve termine”

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, frena sull'ipotesi fusione tra gli aeroporti del capoluogo siciliano e di Trapani.

“È chiaro che quando si fanno fusioni tra società va valutata la situazione patrimoniale, il valore reale sul mercato dell’uno e dell’altro aeroporto. È chiaro che Palermo ha in questo momento una situazione più florida di quanto non sia la situazione trapanese”.

Lo ha detto il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla, parlando della prospettiva relativa alla fusione tra le due aerostazioni in occasione della conferenza stampa contro il caro voli in compagnia del presidente della Regione, Renato Schifani.

Fusione Palermo-Trapani, Lagalla: “Serve planning”

“Ma anche su Trapani, in vista di una possibile fusione – ha aggiunto Lagalla parlando ancora del tema sulla fusione degli aeroporti di Palermo e Trapani -, andrà fatto un planning che consenta all’aeroporto di rientrare progressivamente in bonis, in modo tale da non pesare su un’eventuale fusione che, come ha detto il presidente della Regione, proprio per questo non può dirsi, né pensarsi immediata o a breve termine“.

Il sindaco di Palermo ha sottolineato, infine, che si stanno vagliando “le proposte pervenute e ritengo che entro febbraio nomineremo la nuova governance dell’aeroporto di Palermo”.