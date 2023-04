Gagliano Castelferrato, relazione di fine mandato per il sindaco Zappulla

Il sindaco ha presentato il documento che sintetizza i risultati raggiunti nel corso dei cinque anni di amministrazione del Comune: focus su investimenti, gestione dei conti e della pressione fiscale

GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) – Si avvia alla conclusione il mandato dell’Amministrazione comunale retta dal sindaco Salvatore Zappulla, che concluderà ufficialmente il proprio percorso amministrativo in occasione delle prossime elezioni amministrative che si terranno il 28 e il 29 maggio.

In vista di questo appuntamento il primo cittadino ha firmato e presentato la relazione di fine mandato in cui sono stati evidenziati i numeri che raccontano il percorso compiuto dal 2018 a oggi, con un focus sui i risultati raggiunti e approfondendo le criticità incontrate.

Importanti interventi infrastrutturali sono stati realizzati nel corso del mandato. Con un importo totale di 8.742.528,78 euro sono state eseguite opere di manutenzione straordinaria, adeguamento ed efficientamento energetico di edifici scolastici e di altri immobili comunali, finanziate in parte con contributi statali e regionali. Ancora in fase di completamento sono, invece, i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la via della Regione siciliana e gli impianti sportivi per un importo di 1 milione e 50 mila euro; i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la via Monterillo con via della Regione siciliana per 400 mila euro; i lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione, sistema di bike sharing e colonnine ricariche veicoli elettrici per un importo complessivo dei lavori di 1.672.345, 92 euro.

Il sindaco ha evidenziato che l’Ente, nel corso del quinquennio, ha adottato il Bilancio di previsione nel rispetto dei termini di scadenza. Gli equilibri sono stati garantiti per tutto il periodo considerato, con particolare riguardo agli ultimi due esercizi quando si sono raggiunti notevoli livelli di solidità finanziaria. Per l’Amministrazione non si sono, inoltre, registrati incrementi dell’entità dei tributi, di tasse e tariffe dei servizi a domanda individuale.

Come scritto nella relazione, il risultato della gestione 2022 è stato il seguente: fondo cassa al 31 dicembre 1.206.945,19 euro; il totale dei residui attivi finale è stato di 14.057.222,51 euro; il totale dei residui passivi 12.233.462,69 euro ed il risultato di amministrazione è stato pari a 3.030.705,01 euro. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive, spese di investimento e bonus contributo energetico è stato di 1 milione e 670 mila euro.

Tra le criticità, da annoverare le difficolta che l’Amministrazione ha dovuto fronteggiare durante il periodo pandemico attraverso politiche di aiuto alla popolazione e iniziative di affiancamento alle politiche sanitarie del territorio.