Gatto incastrato sotto la scalinata per 12 ore: intervengono i vigili del fuoco per salvarlo

Un intervento lungo diverse ore per i pompieri per salvare il gatto protagonista di una bizzarra "disavventura" a Caltanissetta.

Gatto incastrato sotto una scalinata salvato dai vigili del fuoco dopo un intervento di ben 12 ore: è accaduto in un edificio del centro storico di Caltanissetta nelle scorse ore.

Una disavventura a lieto fine per il felino, appartenente a una famiglia residente in zona.

Gatto incastrato sotto una scalinata per 12 ore a Caltanissetta

Secondo una prima ricostruzione, il gatto sarebbe rimasto incastrato dopo essersi infilato tra i gradini, probabilmente per cercare di prendere o raggiungere qualcosa che lo aveva attirato. Non riuscendo più a uscire, avrebbe iniziato a miagolare attirando l’attenzione della padrona.

Sul posto, in seguito alla segnalazione di quanto accaduto, sono intervenuti i vigili del fuoco (la prima squadra libera, essendo le altre impegnate in diversi interventi a causa del maltempo che ha colpito la Sicilia centro-occidentale negli scorsi giorni). Si è rivelato necessario un intervento piuttosto lungo, di diverse ore, per trarre in salvo il micio.

All’inizio, i pompieri avrebbero tentato di attirare il gatto con del latte. Poi avrebbero tentato la rimozione di alcuni gradini, spaventando però l’animale che – in risposta – si è nascosto ancora più in profondità. Rimossi gli ostacoli, i vigili del fuoco sono andati via sicuri che – una volta ripristinati il silenzio e la tranquillità – il micio sarebbe venuto fuori.

E così è stato. Finalmente, dopo ben 12 ore di attesa, la padrona ha potuto riabbracciare il suo amico felino, sano e salvo grazie ai vigili del fuoco.

Immagine di repertorio