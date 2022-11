Gb, primo compleanno da re per Carlo III: nessuna festa pubblica

Compleanno numero 74 per il sovrano inglese, figlio di Elisabetta II. Probabili le celebrazioni in forma privata

La banda della Household Cavalry che suona “Happy Birthday” durante il cambio della Guardia a Buckingham Palace e cannoni sparati a salve in tutto il Paese a mezzogiorno. Viene festeggiato così oggi in Gran Bretagna il 74esimo compleanno di Carlo III, il primo da sovrano. Il re non ha in programma eventi pubblici e si ritiene che celebrerà privatamente.

Sin dal Settecento, i monarchi britannici che non sono nati d’estate celebrano formalmente il compleanno in una data più favorevole con la parata del Troooping of Colours. Nata in aprile, Elisabetta II festeggiava sempre a giugno. Ma Carlo III non ha ancora fatto sapere se seguirà questa tradizione, e in quale data.