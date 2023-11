Gela, il Consiglio comunale dichiara il dissesto finanziario: la delibera passa con 8 “sì”

Passa in Consiglio comunale la delibera per il dissesto finanziario del Comune di Gela. Nessun astenuto in Aula.

Il Consiglio comunale di Gela ha dichiarato il dissesto finanziario. Ieri sera, in occasione della votazione in Aula, erano presenti 15 consiglieri. Il dissesto è stato approvato in maggioranza con 8 voti favorevoli alla delibera, mentre sono stati 7 i consiglieri che si sono astenuti.

Dissesto Gela, chi ha votato in Consiglio

Non si è registrato nessun voto contrario. Ad astenersi sono state le opposizioni progressiste oltre a qualche esponente di Centrodestra, mentre il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Sammito, si è espresso favorevolmente alla delibera. A favore anche il gruppo dell’Mpa.

Sono state confermate, quindi, le sensazioni della vigilia del voto, con il Comune di Gela che da oggi è ufficialmente in stato di dissesto finanziario. La seduta del Consiglio comunale è stata successivamente sciolta per la mancanza del numero legale.