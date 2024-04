Riceve ottanta dosi di insulina per errore: morto 70enne in ospedale

A finire sotto indagine sono stati due medici e quattro infermieri del Galliera di Genova, tutti accusati di omicidio colposo

All’ospedale Galliera di Genova, un paziente affetto da diabete e ricoverato per un carcinoma è morto dopo diversi giorni di coma. L’uomo, aveva subito ottanta dosi di insulina.

Secondo le prime ricostruzioni, il tutto sarebbe frutto di un errore di trascrizione del medico. Come disposto dalla cura, infatti, l’uomo avrebbe dovuto ricevere otto dosi di insulina. Queste, però, sono diventate ottanta a causa (probabilmente) della distrazione. Al momento, nel mirino delle indagini due medici e quattro infermieri con l’accusa di omicidio colposo.

Genova, ottanta dosi di insulina per errore: la ricostruzione

All’ospedale Galliera di Genova, un 70enne è deceduto dopo oltre dieci giorni di coma. L’uomo, diabetico, era ricoverato per un carcinoma ed era in gravi condizioni a causa dell’incredibile errore dei medici. Secondo quanto riportato dai media locali, infatti, all’uomo dovevano essere iniettate otto dosi di insulina. Queste, sono clamorosamente diventate ottanta e l’uomo, finito in coma, è deceduto nel giro di due settimane.

Avviate le indagini

A seguito dell’incredibile errore in ospedale che è costato il decesso del 70enne, a finire sotto indagine sono stati due medici e quattro infermieri del Galliera di Genova, tutti accusati di omicidio colposo.