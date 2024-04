Sport, paura per Gianni Petrucci: schianto in auto, ricoverato in ospedale

Il presidente della Federbasket ed ex numero 1 del Coni, Gianni Petrucci, ha riportato la frattura di due costole e dello sterno

Paura per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, protagonista di un grave incidente nei pressi di Roma, mentre era in auto insieme alla moglie. Le sue condizioni, inizialmente apparse gravi, si sono stabilizzate con il passare dei minuti: Petrucci, che ha 78 anni, già presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) per 14 anni, prima di tornare a guidare il basket italiano nel 2013, con la macchina ha terminato la propria corsa in una scarpata mentre si stava dirigendo a Valmontone.

Petrucci in condizioni serie ma non in pericolo di vita

L’ex numero uno del Coni è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato due costole e lo sterno fratturati, ma senza danni al polmone, mentre i medici tengono sotto osservazione le condizioni di una vertebra ma hanno fortunatamente escluso pericolo di vita per il dirigente romano. Nessuna conseguenza seria alla testa, solo una ferita di non grave entità. Solo qualche contusione, fortunatamente, per la moglie, che non ha riportato ferite serie dopo il violento impatto.

