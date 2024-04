Traffico in tilt sulla A19, strada chiusa per incidente: camion ribaltato

Un ferito in ospedale e traffico bloccato: ecco il bilancio dell'incidente registrato a Enna.

L’autostrada A19 è temporaneamente chiusa, nel tratto di Enna al chilometro 119,400, a causa di un incidente che ha coinvolto un camion.

A comunicarlo è l’Anas.

Incidente sulla A19, camion si ribalta: strada chiusa

“A causa di un autoarticolato ribaltatosi è chiusa la A19 Palermo Catania al chilometro 119,400, in entrambe le direzioni, a Enna. L’incidente è avvenuto in area di cantiere. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”, scrive l’Anas in una nota.

Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo sarebbe rimasto ferito. Gli operatori del 118 lo hanno trasferito in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Tragedia a Marsala

Ha avuto conseguenze peggiori, purtroppo, un altro incidente. In seguito a un violento impatto sulla Statale 115 per Trapani, all’altezza di contrada Addolorata a Marsala, ha perso la vita il 37enne Mario Abate. L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter e pare che abbia perso la vita dopo uno scontro frontale con un’altra auto. La dinamica dell’accaduto è attualmente al vaglio degli inquirenti.

