Palermo, lite furibonda in ospedale: mamma paziente aggredisce dottoressa

Spiacevole episodio all'ospedale dei bambini "Di Cristina" a Palermo: la mamma di una piccola paziente ha aggredito una dottoressa

Brutto episodio all’Ospedale dei bambini “Di Cristina” a Palermo. La mamma di una piccola paziente ha infatti aggredito una dottoressa in servizio al pronto soccorso del nosocomio del capoluogo. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma. Sono in corso indagini per stabilire se la donna sia passibile di denuncia per interruzione di pubblico servizio.

