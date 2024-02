Palermo, aggredì medico con tirapugni in ospedale: 23enne indagato per tentato omicidio

Un 23enne è indagato per tentato omicidio: lo scorso mercoledì aveva ferito gravemente un medico dell'ospedale Cervello di Palermo

Un 23enne incensurato di Ribera – in provincia di Agrigento – è indagato per tentato omicidio per aver aggredito e ferito gravemente il professore Alfredo Caputo, responsabile del reparto di Endocrinologia oncologica dell’ospedale Cervello di Palermo.

Indagato per tentato omicidio



Lo scorso mercoledì, il giovane ha colpito violentemente il medico con un tirapugni ferendolo gravemente. Le indagini hanno permesso di individuare il 23enne di Ribera che adesso è formalmente accusato di tentato omicidio.

Sottoposto a perquisizione



Il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione con sequestro di indumenti e hard-disk.

