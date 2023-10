Gestione dei rifiuti: Gela entra in una nuova era

La Impianti Srr inizia in questi giorni la propria attività al posto della Tekra, che tante difficoltà ha avuto nel corso della sua attività sul territorio

GELA (CL) – La sporcizia in città ha i giorni contati. O almeno questo è quello che sperano i cittadini a seguito dell’avvicendamento tra la Tekra la Srr impianti Ato Cl 4. Un cambiamento che in molti sperano, viste le difficoltà del recente passato, possa rappresentare davvero una svolta per l’igiene urbana.

La società Impianti Srr è stata costituita con l’obiettivo di gestire il ciclo integrato del recupero e smaltimento dei rifiuti nei comuni di Gela, Niscemi, Piazza Armerina, Mazzarino, Riesi, Sommatino, Butera e Delia per un totale di oltre 160.000 abitanti. Ha già sperimentato i servizi nella maggior parte del bacino d’utenza con buoni risultati, ma Gela mancava ancora all’appello.

Il nuovo servizio in house è stato salutato con una importante cerimonia d’inaugurazione, con i mezzi schierati in piazza San Francesco, davanti al Palazzo municipale, per mostrare una dotazione importante a servizio del territorio: cento autocompattatori pronti a trasportare i rifiuti e 112 operatori ecologici stabilizzati già sul territorio.

Consegnati alle famiglie i kit

La Impianti Srr sta consegnando in questi giorni alle famiglie dei kit da ritirare nell’area dedicata dell’ex mercato settimanale di via Settefarine: cinque contenitori (uno per gli imballaggi di vetro, uno per gli imballaggi di plastica e lattine, uno per carta/cartone, uno per l’umido organico, uno per il residuo secco non riciclabile), un pieghevole con la guida alla corretta raccolta differenziata e il calendario dei conferimenti.

Tutte le altre frazioni (plastica, metalli, secco residuale) possono essere conferite in sacchi generici purché siano trasparenti e mai neri. Al fine di rendere più semplice il conferimento e potenziare il servizio, i cittadini potranno scaricare l’app K-Tarip per visionare il calendario e ottenere indicazioni sulla destinazione dei rifiuti.

Il sindaco Greco: “Svolta epocale per la città”

“Una svolta epocale per la città – ha commentato il sindaco Lucio Greco – che segna anche la chiusura, finalmente, di oltre un decennio di gestione ‘provvisoria e precaria’. Un cambiamento radicale, un passaggio storico su cui riponiamo grandi aspettative e siamo molto fiduciosi. Inizialmente è normale che possa esserci qualche piccola difficoltà, ma con la collaborazione di tutti gli eventuali disagi verranno facilmente superati. Ci aspetta un nuovo inizio e un nuovo corso”.

“Puntiamo molto – ha aggiunto l’assessore comunale all’Ambiente, Ivan Liardi – sulla collaborazione dei cittadini e stiamo lavorando sulle premialità. Siamo passati dal 48,69 per cento di differenziata del 2018, al 55,91 per cento nel 2022. L’ultima percentuale dell’agosto scorso è del 57,036 per cento. Sono convinto che in pochi mesi si potrà raggiungere la soglia del 65 per cento che ci consentirebbe di accedere a premialità in favore dei cittadini”.