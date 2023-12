Gestione rifiuti e termovalorizzatori, Di Mauro al QdS: “Contiamo di approvare il Piano entro la prossima estate”

L’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Roberto Di Mauro è intervenuto ai microfoni di QdS.it

“Abbiamo presentato il rapporto preliminare del Piano Rifiuti, abbiamo avuto 18 osservazioni dopo 30 giorni e abbiamo risposto inviando le controdeduzioni al Comitato Tecnico Scientifico dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Dopodiché entro l’Epifania presenteremo il rapporto ambientale definitivo e attenderemo notizie da parte del Comitato Tecnico Scientifico”.

Con queste parole l’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Roberto Di Mauro, intervenuto al Qds.it, fa il punto della situazione riguardo all’iter per l’ottenimento della valutazione ambientale strategica relativa all’aggiornamento e all’adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti, partito lo scorso 6 novembre tramite un tavolo tecnico presieduto dal presidente Renato Schifani. All’incontro presenziarono lo stesso assessore Di Mauro, il dirigente generale del dipartimento competente Calogero Burgio ed esperti e tecnici dell’amministrazione regionale.

Il documento venne redatto dopo un confronto con le società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e con i gestori attuali degli impianti di conferimento.

“I termovalorizzatori pronti dopo aver redatto il Piano”

Nell’Isola si attende che questi ultimi nel più breve tempo possibile vengano rimpiazzati dai due termovalorizzatori previsti nell’Isola, uno per la parte occidentale e l’altro per quella orientale. La redazione del Piano Rifiuti è fondamentale in tal senso, in quanto “è la premessa – prosegue Di Mauro – per realizzare le strutture e gli impianti, compresi i termovalorizzatori, come prevede il decreto ministeriale 257. Per questo bisogna attendere la redazione del Piano, ma contiamo di completare i lavori per la loro realizzazione entro la fine di questa legislatura, mentre per quando riguarda la redazione del Piano contiamo di averlo pronto entro luglio, o al massimo agosto, del prossimo anno”.

Meno criticità nel corso dell’ultimo anno

Negli anni passati i grossi cumuli di rifiuti presenti in ogni angolo delle città siciliane hanno infuocato il dibattito pubblico, anche e soprattutto a causa del mancato conferimento nelle discariche. Nell’anno appena trascorso però le criticità sono venute meno. “Non ci sono stati casi di emergenza – conclude Di Mauro -. Abbiamo affrontato tutte le questioni relative con la formalità di un processo che in atto esiste rispetto al quale siamo riusciti a governare tutte le attività che erano necessarie. Bene o male l’impiantistica attuale ha retto, non ci sono stati particolari inconvenienti e di conseguenza non abbiamo avuto casi di emergenza. Abbiamo anzi agito in via preventiva e quindi ci siamo adoperati per la regolare funzionalità del conferimento in discarica”.



