Gianina Cianco al Consiglio comunale, l’ex deputata eletta tra i 5 Stelle

L'ex deputata regionale pentastellata prende il posto fi Giovanni Amato.

Uno scranno sarà suo. La verifica dei voti ha cambiato in parte la composizione dell’opposizione del sindaco Trantino a Palazzo degli Elefanti dando il via libera a Gianina Ciancio. L’ex deputata regionale pentastellata, inizialmente prima dei non eletti tra i 5 Stelle, subito dopo Giovanni Amato., ha ricevuto la notizia direttamente via posta.

E’ la stessa Ciancio a scriverlo su Facebook. “Si sono chiuse ufficialmente le operazioni di verifica dei voti alle amministrative di Catania, che mi hanno riservato una bella sorpresa – afferma. Ho ricevuto infatti la lettera di Proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale. Contrariamente a quanto sembrava emergere dal primo provvisorio conteggio dei voti, avrò l’onore di rappresentarvi al Palazzo degli Elefanti”.

La neo consigliera è consapevole del momento delicato per la città e delle difficoltà fuori e dentro l’aula per i componenti dell’opposizione, appena sei consiglieri, cinque oltre al primo candidato sindaco dei non eletti, Maurizio Caserta. “I numeri non lasciano spazio a grandi festeggiamenti – dice. Saremo sei consiglieri d’opposizione contro trenta di maggioranza, ma ci faremo sentire. Durante la campagna elettorale abbiamo consolidato una comunità fatta di persone e storie, sigle e associazioni, realtà diverse che hanno messo da parte le differenze per dare e darsi una speranza. Questo è il risultato più prezioso da custodire. Sono pronta a farmi portavoce di tutti coloro che hanno contribuito a creare un progetto ben più ambizioso e sono rimasti fuori dal Consiglio, spero solo di essere all’altezza del ruolo e di non deludere le aspettative. Sono sinceramente grata a chi mi ha manifestato la propria stima e vicinanza, sia subito dopo le elezioni, che in queste ore concitate.