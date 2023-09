Marijuana ovunque in casa, dal controsoffitto alla camera da letto: arresto nel Catanese

Nuovo arresto per droga a Giarre, in provincia di Catania: ecco cosa hanno scoperto i carabinieri durante un controllo.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giarre hanno arrestato un 46enne del posto, responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nel quadro delle attività di monitoraggio e contrasto alla vendita di stupefacenti i militari del Nucleo Operativo, grazie alla loro conoscenza dell’humus criminale del territorio, hanno eseguito alcuni controlli domiciliari a personaggi in tal contesto gravitanti.

Arresto a Giarre, droga nascosta nel controsoffitto

Nel corso del servizio, svolto inizialmente nell’abitazione di un pregiudicato 29enne in via Piemonte, i militari hanno riscontrato la presenza di altri due uomini, di 21 e 46 anni. Eseguito il controllo, pertanto, i militari hanno ritenuto opportuno effettuare analogo accertamento nelle loro abitazioni, in considerazione del fatto che entrambi erano noti alle forze dell’ordine per reati specifici in materia di droga.

Così i militari si sono recati nei rispettivi domicili dei due, a Zafferana Etnea per il 21enne e in via Arciprete Patanè di Giarre per il 46enne, per svolgere una perquisizione al fine di verificare l’eventuale loro possesso di droga.

Le perquisizioni e la scoperta

In effetti, l’intuizione dei militari ha dato il suo riscontro perché, nell’abitazione del più anziano, nascosta in un’intercapedine della controsoffittatura in cartongesso del corridoio, hanno trovato due contenitori cilindrici contenenti complessivamente quasi 800 grammi di marijuana, un bilancino elettronico, nonché alcuni grammi della stessa sostanza custodita in un mobile della stanza da letto.

All’interno dell’abitazione del 21enne, invece, i carabinieri hanno trovato due dosi di marijuana, che gli sono valse la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Il 46enne è stato posto invece a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dei domiciliari.