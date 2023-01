Gina Lollobrigida, è battaglia per l’eredità: in ballo 200 milioni di euro

Dopo la morte della diva del cinema, Gina Lollobrigida, si accende la battaglia per la sua eredità: ecco a chi potrebbe andare

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Gina Lollobrigida, morta ieri a Roma all’età di 95 anni per i postumi di una caduta in casa.

Subito dopo l’addio alla “Bersagliera”, protagonista di “Pane, Amore e Fantasia”, si è acceso il dibattito relativo alla battaglia per l’eredità lasciata dalla diva.

A chi finirà il patrimonio da circa 200 milioni di euro di Gina Lollobrigida?

Eredità in ballo tra 3 persone oppure no?

Sullo sfondo, tre persone. Tutti uomini. L’imprenditore catalano Javier Rigau sarebbe fuori dai giochi, dopo l’annullamento del matrimonio con l’attrice a seguito di un lungo processo. Poi cʼè lʼunico figlio, Andrea Milko Skofic, con cui i rapporti negli ultimi anni si sono fatti sempre più complicati.

Proprio Andrea Milko Skofic ha accusato Andrea Piazzolla, ex factotum dell’attrice, di averle rubato ben 3 milioni di euro, con il processo tutt’ora in corsa.

Il figlio sostiene infatti che Gina Lollobrigida sia stata raggirata, ma lei fino agli ultimi giorni della sua vita ha sempre difeso Piazzolla.

Quest’ultimo, stando a quanto da lui stesso dichiarato, lotterà fino in fondo per esaudire quelle che, a suo dire, sarebbero state le reali volontà dell’attrice: donare tutto in beneficienza ai bambini africani.

Tutto, a questo punto, si deciderà con l’apertura del testamento di Gina Lollobrigida.