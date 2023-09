Gioca in macchina e resta incastrato con la testa nel finestrino: morto bimbo di 5 anni

Un bimbo di 5 anni è rimasto incastrato con la testa nel finestrino di un’Ape Piaggio: per il piccolo non c'è stato nulla da fare

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Vische, nel torinese. Un bimbo di 5 anni mentre stava giocando all’interno di un terreno agricolo di proprietà del papa’, per cause in corso di accertamento, dai primi rilievi forse per una perdita di equilibrio, è rimasto incastrato con la testa nel finestrino di un’Ape Piaggio che si trovava nei pressi procurandosi una lesione alla base del collo. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il bimbo e stato trasportato in elicottero in ospedale, al Regina Margherita di Torino, ma è deceduto durante il trasporto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato il mezzo .