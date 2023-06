Gioco d’azzardo, approvato emendamento per ripristinare libera circolazione di dati sul gioco

Approvato un emendamento che chiede di tornare alla libera circolazione dei dati relativi all’azzardo in Italia.

“L’approvazione in Commissione Finanze di un emendamento che chiede di tornare alla libera circolazione dei dati relativi all’azzardo in Italia è decisamente una buona notizia”. A dirlo il Vice Presidente Nazionale Federconsumatori, Roberto Giordano.

“Negli ultimi tre anni, da quando è stato introdotto un incomprensibile divieto alla pubblicazione in dettaglio dei dati relativi alle slot e alle vlt, si è indebolito in modo importante lo sforzo di chi cerca di contrastare la forte crescita dell’azzardo nel nostro Paese – afferma -. Non solo, è diventato più complesso anche il lavoro di chi, nella Sanità pubblica e non solo, opera nella prevenzione e cura dei danni causati dalle ludopatie”.

Federconsumatori partecipa attivamente alla Campagna “Mettiamoci in gioco” e ha annunciato di fare la propria parte.

I dettagli sull’emendamento

L’emendamento è stato presentato dall’On. Stefano Vaccari. È stato votato in forma bipartisan e dunque è possibile un percorso verso la definizione di una legge di regolamentazione del settore.La palla passa a Governo e Parlamento devono rendere nuovamente disponibili i dati del gioco d’azzardo, in tutte le sue parti, Comune per Comune.