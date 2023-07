Gioiosa Marea, confronto sulle Comunità energetiche rinnovabili

Il tema è stato al centro di un convegno promosso da Federconsumatori e ospitato nei locali del Comune di Gioiosa Marea. Istituzioni e cittadini uniti per promuovere l’utilizzo di fonti green

GIOIOSA MAREA (ME) – La direttiva europea di riferimento è la 2001 del 2018. Stiamo parlando della normativa che mira alla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili. È in tale ambito che trovano spazio le Cer, acronimo che sta per Comunità energetiche rinnovabili. In pratica, la possibilità data anche a privati cittadini di formare un’associazione che, a chilometro zero e attraverso reti “intelligenti”, possano generare e gestire in autonomia energia verde, con enormi vantaggi in termini economici e di ambiente.

L’importante tema è stato affrontato durante un convegno dal titolo “Comunità energetiche rinnovabili e solidali: il ruolo dei consumatori-produttori e degli enti locali”, coordinato da Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia, promotore di un vero e proprio tour per spiegare ai cittadini cosa sia una Comunità energetica, come si può crearne una, a quali costi, i vantaggi che se ne possono ricavare. Un’associazione, Federconsumatori, che fin da subito ha sposato il progetto delle Cer, tanto da prevedere, sono le parole di La Rosa, “in sinergia con i sindaci, degli sportelli informativi per i cittadini all’interno degli uffici comunali affinché anche in ambito energetico possa aver modo di svilupparsi un senso di appartenenza e di comunità”.

Dopo i saluti di rito del sindaco di Gioiosa Marea Giusy La Galia, dell’assessore al Turismo, Spettacolo, Beni culturali, Decoro urbano, Ambiente, Territorio e Sviluppo Sostenibile, Teodoro La Monica e di Fulvio Capria, presidente di Federconsumatori Messina, a confrontarsi sull’argomento sono stati Michele Scarlata, presidente Federconsumatori Caltanissetta, che ha spiegato ai presenti gli aspetti legali collegati alla costituzione di una Cer (che deve avere un iter amministrativo e tecnico supportato da norme specifiche), dunque quale forma giuridica adottare e i patti necessari per disciplinare i diritti di tutti gli associati; Francesco Cappello, tecnico Enea in pensione, da tantissimi anni impegnato sul fronte delle rinnovabili, che ha elencato tutto quello che è stato fatto, dando spunti costruttivi sul molto altro che c’è ancora da fare, sia sotto il profilo ambientale che sociale; Domenico Santacolomba, dirigente della Regione, che ha fornito l’elenco dei finanziamenti che Palazzo dei Normanni erogherà ai Comuni per seguire l’iter di costituzione delle Cer, ha spiegato quali sono le funzioni dei tecnici che devono supportare gli enti e gli impegni dell’ente per raggiungere gli obiettivi.

Dalla teoria alla pratica, Francesco Casamento, energy manager del Comune di Gioiosa Marea, ha fatto una breve sintesi sui vantaggi di una comunità energetica, che sono di natura ambientale (riduzione di emissione di CO2 nell’atmosfera), sociale (le famiglie che hanno difficoltà a pagare una bolletta possono usufruire di aiuti da parte della Cer) ed economici (la condivisione dell’energia genera dei ricavi che possono reinvestiti nel campo dell’efficientamento), enucleando altresì la tipologia di finanziamenti che un ente locale deve intercettare per realizzare impianti fotovoltaici. Carmelo Pietrafitta, sindaco fresco di riconferma alle elezioni amministrative di fine maggio, alla guida dell’Amministrazione di Mazzarrà Sant’Andrea, ha portato invece l’esempio virtuoso del Comune di cui è primo cittadino, tra i primi ad avere intrapreso questo percorso comunitario energetico e dove è stato da poco ricevuto l’ok dalla Regione affinché che la vecchia discarica, chiusa nel 2014, diventi un polo per la produzione di biometano e compostaggio di qualità.