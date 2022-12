Giornalismo, sul caso Olivelli intervengono Assostampa e Figec

Il caso è stato denunciato dallo stesso giornalista sul proprio profilo Facebook.

“Assostampa Catania sta seguendo la vicenda del collega Simone Olivelli, dipendente – senza obbligo di esclusiva – del gruppo Rmb, sospeso dall’azienda peraver pubblicato un articolo su un politico di particolare rilievo regionale sul ‘Fatto Quotidiano’, testata con cui collabora da anni”. Lo afferma in una nota la sezione etnea di Assostampa, sindacato unitario dei giornalisti, che aggiunge di aver “attivato l’iter per tutelare in ogni sede il collega che è stato ‘punito’ con una sanzione che si configura come una grave limitazione all’esercizio del diritto di cronaca e alla propria attività giornalistica”. “Limitazione – conclude Assostampa Catania – che l’azienda dimostra di volere perseguire non solo all’interno del rapportodi lavoro con Olivelli ma anche presso altre testate nazionali, sostenendo che l’articolo ‘si discosta apertamente dalla proprialinea editoriale'”.

La federazione

“La sanzione adottata dal gruppo Rmb, editore della testata Meridionews, nei confronti del giornalista catanese Simone Olivelli costituisce una intollerabile limitazione al diritto di cronaca e all’autonomia professionale”. Lo dicono i consiglieri nazionali siciliani della Figec (Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione), esprimendo solidarietà al cronista etneo, finito nel mirino dell’azienda di cui è dipendente (part time, senza obbligo di esclusiva) per aver pubblicato su un’altra testata – Il Fatto Quotidiano – l’articolo dal titolo “L’amico imprenditore e le accuse del funzionario: quell’indagine per corruzione archiviata su Galvagno, neo presidente dell’Ars”.

Quanto accaduto a Olivelli, cronista con la schiena dritta, serio e scrupoloso, “è una censura ex post che va a colpire la libertà di espressione del giornalista, la sua autonomia professionale, nonché il diritto dei cittadini ad essere informati su fatti, anche giudiziari benché conclusi da archiviazione, che riguardano rappresentanti istituzionali”.

Secondo Figec, sindacato aderente alla Cisal, “è pretestuoso, oltre che ipocrita, sostenere che l’articolo di Olivelli si ‘discosta apertamente dalla linea editoriale del giornale’, proprio perché è stato pubblicato su una testata esterna al gruppo Rmb”.

“Vigileremo con attenzione sull’evoluzione di questa vicenda – conclude il sindacato – che seguiamo con estrema preoccupazione. Figec continuerà a difendere i cronisti e la libertà di stampa da ogni tentativo di condizionamento esterno o interno alle testate giornalistiche nella consapevolezza che nessuna sanzione può essere mai comminata (e meno che mai perché ‘non aderente alla linea editoriale’) a chiunque eserciti correttamente il diritto-dovere di cronaca”.