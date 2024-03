Giornata internazionale della felicità 2024, la “festa” del 20 marzo: storia, citazioni, curiosità

Un momento per ricordarsi dell'importanza del diritto alla felicità, specialmente in un periodo storico tormentato dalla guerra e dalla povertà.

Il 20 marzo – oltre a essere il primo giorno di primavera di quest’anno – è un giorno allegro. Perché? Si celebra la Giornata internazionale della felicità 2024, una ricorrenza molto sentita e festeggiata nel mondo.

Ecco la storia di questa giornata, tutte le curiosità e alcune frasi/citazioni sulla felicità da condividere.

Giornata internazionale della felicità 2024, cosa si celebra

Il 20 marzo 2024 non è soltanto il primo giorno di primavera. Ricorre anche la Giornata internazionale della felicità, istituita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 28 giugno 2012. Non è un festeggiamento in piena regola, ma si celebra comunque qualcosa: tutti gli strumenti messi in campo per raggiungere la felicità.

Perché esiste una Giornata della felicità?

Nella risoluzione A/RES/66/281, l’ONU riporta i motivi che hanno portato all’istituzione della giornata. “L’Assemblea generale […] consapevole di come la ricerca della felicità sia uno scopo fondamentale dell’umanità, […] riconoscendo inoltre la necessità di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità, invita tutti gli stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica […]”.

I Paesi più felici al mondo

Il World Happiness Report 2023 (con riferimento al periodo 2020-2022) ha stabilito che il Paese più felice al mondo è la Finlandia. Seguono Danimarca e Islanda. Per trovare l’Italia bisogna scendere al 33esimo posto, mentre in fondo alla classifica (su 137 Paesi) si trova l’Afghanistan.

Come si festeggia

I Paesi che celebrano la Giornata internazionale della felicità spesso organizzano degli incontri e degli eventi che possano rendere felici le persone. Per esempio, a Milano, per l’edizione 2024 della Giornata internazionale della Felicità, è stato organizzato “Happiness On Tour“, promosso dalla Fondazione della Felicità Ets. Si tratta di un evento motivazionale, per ribadire l’importanza del diritto alla felicità e per permettere a studenti e cittadini di confrontarsi con personalità del mondo dello spettacolo e della cultura sul tema.

Per chi preferisce attività più “ristrette”, ci sono tanti modi per rendersi felici nella Giornata internazionale della felicità: fare una passeggiata all’aria aperta, passare un po’ di tempo in famiglia o con i propri animali, aiutare qualcuno o dedicarsi anche a una sola attività rilassante.

Frasi da condividere per la Giornata della Felicità

“La felicità è un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva” (Charles Dickens).

“Io mi accontento di essere serena nel tempo. La felicità sono attimi e, quando arrivano, me li prendo senza esitare” (Alda Merini).

“Il segreto della felicità è la libertà, il segreto della libertà è il coraggio” (attribuita a Tucidide).

“Che cosa ci vuole per essere felici? Un po’ di cielo blu sopra la testa, un vento caldo, la pace della mente” (Anonimo).

“Tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, tra questi diritti vi sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità” (Dichiarazione d’Indipendenza degli USA).

Immagine di repertorio (Foto di Daniel Reche da Pixabay)