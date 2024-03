Sicilia, in settimana torna l`anticiclone africano: scoppierà la primavera

Inizierà così una fase del tempo più stabile e soleggiata che potrebbe prolungarsi fino al weekend del 16-17 marzo

In Sicilia così come in gran parte d’Italia, il weekend appena trascorso è stato influenzato da nuvole, piogge e disagi. Uno scenario che dopo martedì cambierà totalmente. A partire dalla giornata di mercoledì 13 marzo, infatti, è previsto l’arrivo di sole e temperature elevate grazie al ritorno dell’anticiclone africano.

Sicilia, ecco l’anticiclone africano: si prevedono oltre 20 gradi

Come spiegato da Antonio Sanò (iLMeteo.it), fino a martedì una buona parte d’Italia resterà con un clima piovoso e instabile e, in alcune zone centro-meridionali del Paese, potrebbe anche grandinare. Tuttavia, la svolta è prevista per mercoledì 13 marzo. In questa data, è previsto infatti il ritorno dell’anticiclone africano dalla Penisola Iberica e ancor prima dal Marocco. Questo, raggiungerà gran parte dell’Italia riportando un’atmosfera stabile, soleggiata e mite.

In particolare sulla Sicilia e sulle zone interne della Sardegna, il ritorno dell’anticiclone africano proveniente dal Marocco porterà all’aumento di temperature massimo per il Paese, raggiugendo oltre i 20°. Inizierà così una fase del tempo più stabile e soleggiata che potrebbe prolungarsi fino al weekend del 16-17 marzo, interrompendo così la “maledizione” dei fine settimana che ha visto questi ultimi trascorrere con il maltempo su gran parte d`Italia.