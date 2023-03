Giornata mondiale dell’acqua 2023, la guida per risparmiare un bene prezioso

Una risorsa da preservare. I temi del World Water Day 2023 e i consigli per un uso corretto e un risparmio assicurato.

Mercoledì 22 marzo 2023 ricorre la Giornata mondiale dell’acqua, un momento per ricordare l’importanza di un bene prezioso e (purtroppo) non accessibile a tutti.

Sono diversi gli eventi organizzati sia nelle scuole (soprattutto dell’infanzia e primarie), nelle piazze e nelle sale conferenze dove si tengono importanti seminari sull’argomento. In più, già nei giorni precedenti alla ricorrenza, gli Stati che osservano la Giornata contribuiscono alla sensibilizzazione sul tema della crisi idrica diffondendo documentari, promuovendo conferenze e altre iniziative che possano “svegliare” le coscienze dei cittadini.

Giornata mondiale dell’acqua, 22 marzo 2023: il tema

Le Nazioni Unite hanno istituito il World Water Day con la risoluzione A/RES/47/193 del 22 dicembre 1992. Dal 1993, la Giornata mondiale ricorre ogni 22 marzo. Partecipano alla promozione di attività d’informazione e sensibilizzazione non solo l’ONU e i singoli Stati, ma anche associazioni ed enti internazionali (come l’UNESCO).

Il tema della Giornata mondiale dell’acqua 2023 è “Accelerating change” (accelerare il cambiamento). Sul sito dedicato al World Water Day si legge: “Questa giornata ha come obiettivo accelerare il cambiamento per risolvere la crisi idrica e sanitaria. E poiché l’acqua riguarda tutti noi, ognuno deve fare la sua parte. Quindi anche tu. Tu e la tua famiglia, la tua scuola e la tua comunità potete fare la differenza cambiando le modalità di consumo dell’acqua nella vita quotidiana”. L’impegno assunto da chi vorrà contribuire sarà aggiunto alla “Water Action Agenda“.

L’acqua è un bene prezioso e oggi, in un mondo tormentato dalla siccità e dalla guerra, è fondamentale ricordare che va utilizzata con attenzione e senza sprechi.

Il dossier di Legambiente

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2023, Legambiente ha diffuso un dossier a tema “accelerare il cambiamento”.

“In un periodo storico in cui i cambiamenti climatici in atto si stanno facendo sempre più evidenti, accelerando e aumentando in termini di intensità e di impatti sul territorio, la corretta tutela e gestione dell’acqua diventa quanto mai fondamentale per salvaguardare tanto gli ambienti naturali quanto le attività antropiche”, si legge nella premessa.

Per raggiungere l’obiettivo (“accelerare il cambiamento”, per Legambiente è necessario “Un cambio d’approccio che mette al centro l’ambiente urbano come ‘laboratorio’ in cui migliorare concretamente la gestione idrica nel nostro Paese”.

Acqua, la guida – decalogo per risparmiare

Al fine di promuovere il risparmio e la gestione più accurata e accorta dell’acqua, Legambiente rilascia un decalogo, una guida fondamentale da leggere in occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2023.

Approvare in tutti i Comuni Regolamenti edilizi con obblighi di recupero, riutilizzo e risparmio dell’acqua; Introdurre Criteri Ambientali Minimi per migliorare la gestione idrica attraverso gli appalti pubblici; Infrastrutture e tetti verdi; Riuso, recupero e riciclo delle risorse idriche; Ammodernamento della rete idrica per evitare le perdite di rete e gli sprechi. Efficientare la depurazione delle acque reflue urbane, preziose anche perché riutilizzabili per l’agricoltura; Innovazione tecnologica per il monitoraggio e la gestione delle reti idriche; Rifornire i corpi idrici e i loro ecosistemi; Modularità dei sistemi, garantendo opzioni multiple di risorse, trattamento, stoccaggio, convogliamento, migliorando i livelli di servizio e la resilienza dei sistemi idrici urbani. Essere preparati agli eventi estremi, coinvolgendo i cittadini nella gestione sostenibile delle risorse idriche urbane e nella sensibilizzazione alla comprensione dei rischi e opportunità.

Ci sono anche dei consigli che chiunque può seguire nella propria vita quotidiana per salvare l’ambiente e risparmiare acqua. Eccone alcuni:

Chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti, si effettua una rasatura o ci si insapona; Prestare attenzione alle perdite da rubinetti e cassetta del water in casa; Installare rubinetti areati, che permettono di mantenere la stessa pressione e ridurre allo stesso tempo i consumi; Attenzione all’acquisto degli elettrodomestici e alle classi energetiche; Chiudere il rubinetto centrale in caso di partenza o assenza prolungata da casa. Aiuta a risparmiare in caso di perdite ed evita piccoli “disastri” in casa. Utilizzare la lavatrice e la lavastoviglie solo se necessario e, se possibile, quando sono a pieno carico. Riutilizzare l’acqua il più possibile, magari installando un depuratore in giardino per “recuperare” acqua da usare per le piante.

