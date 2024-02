Giornata Mondiale contro Cancro Pediatrico, FIAGOP promuove “Piantiamo melograni”

Ventitreesima edizione dell’evento istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

Torna giovedì 15 febbraio la Giornata Mondiale contro il Cancro Pediatrico, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti malati di cancro e alle loro famiglie. Giunta alla ventitreesima edizione, questa giornata è promossa da Childhood Cancer International (CCI), la più grande rete di associazioni esistente nel mondo a supporto dei pazienti e dei loro familiari, attiva in più di novanta Paesi nei cinque continenti. In Italia uno dei membri fondatori è la FIAGOP, Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica, che anche quest’anno ha programmato alcune attività di sensibilizzazione a livello nazionale.

Il convegno

Innanzitutto, proprio per il 15 febbraio la FIAGOP ha organizzato presso la Camera dei Deputati a Roma il convegno sul tema “Rete Nazionale Tumori Rari: criticità e prospettive per l’oncoematologia pediatrica”, a cui interverranno esponenti politici, medici ed esperti e che sarà anche trasmesso di diretta streaming. Nella settimana dal 12 al 18 febbraio, inoltre, in molte città italiane si svolgeranno altre due iniziative, che vedranno in azione le trentacinque associazioni federate con la FIAGOP e anche altre realtà che ne condividono gli obiettivi.

Melograno simbolo di vita

L’iniziativa a cui aderisce l’Associazione Siciliana Leucemia sarà “Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni”, che prevede la messa a dimora di questo arbusto da frutto come simbolo della vita e della solidarietà. Saremo presenti a Frazzanò alle ore 15 con gli alunni delle scuole elementari e medie del comune che, insieme ai rappresentanti dell’associazione e dell’amministrazione, piantumeranno l’alberello presso il canapè.