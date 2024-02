Tumori, stilata mappa dove curare quali: ecco classifica migliori strutture da Nord a Sud

Nonostante i passi avanti, rimane alto il gap tra settentrione e meridione

Il gap con il Centro ma soprattuto con il Nord rimane importante ma, rispetto al passato, il Sud, riguardo il numero di operazioni di tumore è in crescita. Anche se è pur vero che sono soltanto 3 le Regioni del meridione virtuose nel coprire tutte le patologie considerate: Puglia, Campania e Sicilia. Come detto, il settentrione, in vetta alle classifiche per numero di interventi di chirurgia oncologica è al massimo dell’affidabilità delle strutture sanitarie in quanto a garanzie di sicurezza ed efficacia. Complessivamente quasi un ospedale su 2 esegue interventi sotto soglia, e solo 13 hanno il bollino di qualità per i percorsi assistenziali. Ad aggiornare la mappa, presentandola al ministero della Salute e partendo dai dati dell’ultimo Programma Nazionale Esiti di Agenas è la Ropi (Rete Oncologica Pazienti Italia). La classifica considera 17 diverse patologie.

Ma se per la chirurgia oncologica il meridione sembra, sia pure limitatamente, avvicinarsi ai livelli del settentrione, per la prevenzione, per la mortalità dei tumori, nonchè per la spesa pubblica sanitaria, il gap tra le due aree del Paese resta elevato.

Tumore al seno

Per quanto riguarda gli interventi per il tumore al seno, vede in testa l’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di Milano, con 2635 interventi l’anno, seguito dal Policlinico Gemelli di Roma (1344) e Irccs Istituto Clinico Humanitas (879), ma nella top ten compare anche il Sud nella top ten con l‘Humanitas Istituto Clinico Catanese (719). Per il tumore del polmone l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma conta 572 interventi, l’Ieo 538 e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi di Firenze 462. Tra i primi dieci figura anche l’Ospedale Monaldi di Napoli (292).

Tumore stomaco e colon

Quanto al tumore dello stomaco le prime tre strutture per numero di interventi sono il Gemelli (142 interventi l’anno), l’Aoui di Verona Borgo Trento (89) e l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano (88). Per il tumore del colon è ancora primo il Gemelli (505 interventi), davanti a Policlinico Sant’Orsola di Bologna (288) e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (248), ma nella top ten figurano anche il Policlinico di Bari (206) e l’Azienda Ospedaliera Cardinale Giovanni Panico di Tricase (Lecce, 202).

Tumore alla prostata

Per il tumore della prostata, svettano alle prime tre posizioni Careggi (726 interventi) l‘Ieo (509) e la Casa di Cura Pederzoli di Verona (473), e tra i primi dieci vi è anche l’Ospedale Generale Regionale Miulli di Bari (309).