Giornata mondiale dell’epatite, test gratuito per l’HCV a Palermo

Al Consorzio Emoteam di Palermo sarà possibile effettuare gratis l’esame per infezione da HCV per i cittadini nati dal 1969 al 1989

La giornata mondiale dell’epatite che si celebra oggi è un’occasione preziosa per mettere in campo tutte le azioni possibili per contrastare questa malattia e proteggere la salute del fegato, essenziale per la vita. La prevenzione è il cardine principale della campagna, sostenuta anche dalla Regione Siciliana.

Ecco dove eseguire lo screening

Per questo al Consorzio Emoteam di Palermo sarà possibile effettuare gratuitamente l’esame per infezione da HCV, che si rivolge ai cittadini nati dal 1969 al 1989, presso tutte le loro strutture a Palermo: Piazzale Ungheria, 84; via Andrea Raia 7; via Bergamo 66; via Enrico Parisi 40; via Gino Zappa 142; via Turrisi Colonna 74/76; via Leonardo Da Vinci 58; via Luigi Vanvitelli 112/114; via Messina Marine 449/D; via Sacra Famiglia 24; via San Raffaele Arcangelo 9; via Sferracavallo 122; via Val di Mazara 13; via Vann’Antò 18; viale Delle Magnolie 158; viale Villa Heloise 42. Ad Alimena in piazza Regina Margherita 21. A Bisacquino in via XXIV Maggio. A San Giuseppe Jato in corso Umberto I 133. A Santa Flavia in via Del Monaco 35/37. A Trabia in via Scialabba 8.

