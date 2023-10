VIDEO – “Salute mentale, un diritto di tutti”, flash mob a Palermo

Iniziativa per ricordare che "la salute mentale conta", sempre, anche in Sicilia in occasione del World Mental Health Day.

Secondo i dati diffusi dall’OMS, su scala globale otto persone su dieci soffrono una condizione di salute mentale che può impattare negativamente sul benessere, sulla salute fisica, sulle relazioni personali ed anche sul reddito, anche in considerazione di nuove patologie come la ludopatia oltre alle difficoltà di gestire buoni rapporti personali e professionali. Il tema di quest’anno del World Mental Health Day, la Giornata mondiale della salute mentale 2023, a livello nazionale promossa dalla Federazione mondiale della salute mentale con il sostegno dell’Organizzazione mondiale della Sanità, è “La salute mentale è un diritto di tutti”.

A Palermo però è stato aggiunto qualcosa che non riguarda il solo diritto alla salute mentale ma il diritto di stare male senza subire emarginazione. Oltre 150 persone, tra utenti delle strutture sanitarie per la salute mentale e operatori, si sono così radunate davanti il teatro Massimo di Palermo questa mattina per dare vita a un flash mob, allegro e colorato con tanto verde. A realizzare questo raduno è riuscito un insieme di volontari: il “gruppo Circolarmente”.

Giornata della salute mentale 2023, flash mob a Palermo

“CircolarMente – spiega al Quotidiano di Sicilia il dottor Dario Romano, TRP, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica – è un gruppo di operatori sanitari del servizio sanitario nazionale, delle strutture convenzionate e dell’associazionismo che circa un anno fa hanno deciso di riunirsi per tentare di migliorare la qualità del proprio lavoro e quindi dei servizi resi agli utenti”. Del “fare insieme”, come da espressione del dottor Romano, pare essere nato un insieme ampio e dal quale è venuto fuori un grande passo per soffre di disturbi psichici: rifuggire lo stigma. Lo stesso Dario Romano definisce lo stigma “una bruttissima bestia che va combattuta in tutti i modi e giornate come queste vogliono proprio combattere lo stigma ed il pregiudizio per la patologia psichiatrica”.

A tal proposito va detto che se lo slogan del flash mob di Palermo è stato “La salute mentale conta“, ciò che più ha colpito passanti e turisti è stato senza dubbio il più volte ripetuto “ci sono anch’io!” da parte degli utenti della varie strutture sanitarie per disabili psichici che questa mattina hanno partecipato all’evento. Uno slogan quasi liberatorio che è andato in direzione chiaramente opposta allo stigma e al pregiudizio.

Purtroppo, riguardo il pregiudizio e lo stigma per il disagio mentale, l’OMS lancia anche l’allarme sul crescente numero di adolescenti e giovani che vivono una condizione di salute mentale fragile. Iniziative per fare prevenzione all’interno delle scuole sono già in atto, su iniziativa ministeriale, ma secondo alcuni operatori sanitari del settore bisogna potenziare e rendere più accessibili i servizi assistenziali per i giovani. Inoltre, aggiunge il TRP Dario Romano, “bisogna lavorare sul territorio, come oggi, con iniziative che possono sensibilizzare la cittadinanza contro lo stigma ed il pregiudizio ed anche lavorare sulle famiglie, supportandole perché troppo spesso affrontano da sole il problema non riuscendo sempre ad accettare le patologie dei propri congiunti”.

Oggi il flash mob per la Giornata mondiale della Salute 2023 ha sortito un egregio effetto, scevro da pregiudizi tra gli astanti e con un gioco di parole efficace che ci ha spiegato un altro tecnico della riabilitazione psichiatrica, la dottoressa Giorgia Di Caccamo: “Oggi, in occasione della giornata mondiale della salute mentale abbiamo deciso di accendere un faro sul disagio psichico, che è un tema ancora troppo spesso dimenticato, e abbiamo cercato di giocare con il verbo contare, perché ognuno di noi conta e non siamo soltanto numeri”.