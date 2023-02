Giornata mondiale sensibilizzazione Sindrome Asperger, Locatelli: “Ricordare importante lavoro di ricerca”

La sindrome di Asperger è un disturbo pervasivo dello sviluppo, annoverato fra i disturbi dello spettro autistico

“Oggi è la Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla Sindrome di Asperger, un’occasione per ricordare l’importante percorso di ricerca e il lavoro quotidiano degli specialisti che sviluppano strumenti e strategie mirate per garantire a bambini, ragazzi e adulti Asperger una migliore qualità della vita”. E’ quanto scrive sui social il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Il ministro: “Garantire una migliore qualità della vita”

“Il distacco emotivo e relazionale, che talvolta può lasciar chiudere in se stessi e le difficoltà nel saper cogliere appieno gli stati d’animo degli altri, sono solo alcune delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà la persona nella propria quotidianità. Ma questi aspetti, grazie ad interventi specifici, possono essere superati affiancando alla persona rinforzi mirati e incoraggiandola fino a riconoscere i propri punti di forza e i propri limiti. Si tratta di un grande lavoro di squadra tra i professionisti medici, le famiglie, le istituzioni e il mondo del terzo settore, e di attivare uno sguardo inclusivo nelle nostre comunità per valorizzare il potenziale di ogni persona e trasformarlo in una grande risorsa”, conclude Locatelli.

Sindrome Asperger, cos’e’ e quali sono i sintomi

La sindrome di Asperger (spesso abbreviata anche in SA) è un disturbo pervasivo dello sviluppo, annoverato fra i disturbi dello spettro autistico. Non comporta ritardi nell’acquisizione delle capacità linguistiche né disabilità intellettive. Dal 2013, con l’introduzione del DSM-5, la sindrome di Asperger non è più una categoria diagnostica a sé, bensì è inclusa in quella dei disturbi dello spettro autistico, venendo definita come autismo ad alto funzionamento. La locuzione fu coniata dalla psichiatra britannica Lorna Wing in una rivista medica risalente al 1981 in onore di Hans Asperger, uno psichiatra e pediatra austriaco, il cui lavoro non fu pienamente riconosciuto fino agli anni novanta. Le persone Asperger, la cui eziologia (causa) è ignota, presentano una persistente differenza nelle interazioni sociali, schemi di comportamento ripetitivi e stereotipati, attività e interessi in alcuni casi ristretti a determinati ambiti. Diversamente da altre forme di autismo, non si verificano significativi ritardi nello sviluppo del linguaggio o nello sviluppo cognitivo.

Disturbo non verbale dell’apprendimento

Alcuni tratti di questa sindrome sono correlati ad altri disturbi, come ad esempio il disturbo non verbale dell’apprendimento (Nonverbal learning disorder), la fobia sociale o il disturbo schizoide di personalità.La sindrome di Asperger non è diagnosticata solo per le caratteristiche proprie, ma anche per una vasta gamma di condizioni di comorbilità (disturbi non dovuti alla sindrome in sé), come depressione, ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, sindrome di Tourette, disprassia e disturbi specifici di apprendimento quali la disgrafia.