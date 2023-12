Giornata delle persone con disabilità, in Sicilia un concorso per le scuole: “Sfida divertente, ma importante”

Il contest “Disegna l'inclusione. Il 3 dicembre vinciamo tutti” mira a stimolare il dibattito tra i più giovani ma anche tra gli adulti in maniera creativa e divertente.

Un progetto di sensibilizzazione rivolto agli studenti delle scuole medie siciliane che ha l’obiettivo di trasformare la parola “inclusione” in un termine meno di moda, ma più ricco di concretezza. È l’iniziativa realizzata dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione che, in occasione del 3 dicembre Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, quest’anno ha dato vita a un contest e a una campagna che stanno coinvolgendo oltre 18.500 studenti di 82 scuole medie della Sicilia.

Il contest “Disegna l’inclusione. Il 3 dicembre vinciamo tutti”, promosso dal CSR, ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e Formazione professionale e dell’Assessorato della Famiglia, Politiche sociali e Lavoro.

Per vedere il video della campagna clicca qui.

In Sicilia un contest per la Giornata della disabilità

In questi giorni, gli studenti e i docenti hanno ricevuto dei volantini e un video con cui si darà il via alla campagna: i materiali infatti hanno l’obiettivo di stimolare una discussione in classe, in modo da far riflettere ed educare gli adulti di domani sulle “parole da non dire” e sulle “cose da non fare”.

Rivolgersi a una persona con disabilità con termini offensivi, occupare i posti auto riservati, considerare la disabilità come qualcosa che non ci riguarda e non ci riguarderà mai sono solo alcuni degli stereotipi o degli atteggiamenti sbagliati su cui si vuole far riflettere gli studenti.

Dopo questa prima fase si entrerà nel vivo del concorso, con la produzione e la presentazione, da parte di ciascuna scuola in concorso, di un elaborato grafico che rispecchi il tema dell’inclusione. Si passerà infine alla votazioni, sulla pagina Facebook del CSR e su una piattaforma online che consentirà anche agli Assistiti del CSR di esprimere la preferenza, con lo scopo di selezionare i tre elaborati più attinenti e quindi le tre scuole vincitrici che verranno premiate a marzo 2024 con buoni per materiale scolastico e didattico del catalogo Borgione.

“Una sfida divertente, ma anche importante”

“Siamo contentissimi che quasi 20.000 studenti siciliani vedranno il nostro video e sentiranno parlare di disabilità e di inclusione grazie a questa iniziativa ideata da una giovane studentessa universitaria, Roberta Lo Trovato, che ha capito l’importanza di rivolgersi agli adulti di domani – è il messaggio del Presidente del CSR, Sergio Lo Trovato –. Questa iniziativa è una sfida divertente, ma rappresenta soprattutto un’opportunità di riflessione e di confronto su una tematica sempre attuale e mai trattata a sufficienza, quella della disabilità”.

“Oggi più che mai, in un momento in cui le persone fragili vengono troppo spesso prese di mira, vogliamo invitare i ragazzi a volgere lo sguardo al futuro immaginando le persone che vorranno diventare, ad aprire il cuore e tendere la mano a chi sta vicino. Abbiamo fiducia nei giovani e nella realtà che hanno il potere di costruire e li invitiamo a prendere parte alla nostra battaglia per l’inclusione”.

