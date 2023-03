Giornate Fai primavera 2023, ecco tutti i luoghi da visitare in Sicilia

Tanti appuntamenti nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 in Sicilia. Ecco l'elenco completo dei luoghi da scoprire e visitare in Sicilia.

Quest’anno, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, in Sicilia proposte oltre 70 aperture in 28 città, di cui 27 dedicate al “Grand Tour”, pensate per guidare i moderni viaggiatori sulle tracce di coloro che nei secoli visitarono questi luoghi.

Da Agrigento a Siracusa, ecco quali sono tutti i luoghi che è possibile visitare oggi, 25 e domani 26 marzo 2023 nell’Isola.

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Agrigento

L’elenco completo dei luoghi da visitare ad Agrigento e provincia:

Chiesa del Purgatorio;

Chiesa della Badiola;

Giardino della Kolymbethra;

Giardini Porta di ponte;

Monastero di Santo Spirito;

Palazzo Celauro;

Monastero SS Rosario e delle Benedettine, Palma di Montechiaro (AG);

Chiesa Madonna degli Angeli;

Mannalà scalinata Madonna degli Angeli.

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Caltanissetta

L’elenco completo dei luoghi da visitare a Caltanissetta e provincia:

Caltanissetta del 700, sui passi di Goethe;

Castello Manfredonico, Mussomeli (CL);

Borgo Polizzello, Mussomeli (CL).

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Catania

L’elenco completo dei luoghi da visitare a Catania e provincia:

Biblioteca e Pinacoteca Zelantea, Acireale;

Parco delle Terme, Acireale;

Seminario Vescovile, Acireale;

Ducea di Nelson, Bronte (su prenotazione);

Carcere Borbonico, Caltagirone;

Palazzo Comunale, Caltagirone;

Castello Ursino;

Chiesa San Martino dei Bianchi;

Chiesa della Badia di Sant’Agata;

Palazzo di Sangiuliano;

Castello degli schiavi, Fiumefreddo;

Castagno dei Cento Cavalli, Sant’Alfio (su prenotazione);

Villa Pennisi di Floristella, Acireale;

Palazzo Municipale, Acireale;

Chiesa del Praino, Milo (su prenotazione);

Itinerario tra arte e cultura, Bronte (su prenotazione);

Corte Capitaniale, Caltagirone;

Palazzo Libertini San Marco, Caltagirone;

Palazzo Scuderi (riservato agli iscritti);

Giardino di Goethe e balconata Palazzo Biscari;

Chiesa della SS Trinità;

Villa Ardizzone (riservato agli iscritti);

Storia e Arte tra lava e tesori, Randazzo (su prenotazione);

Tra arte e coriandoli, Misterbianco;

Passeggiate storico-letterarie tra le pagine di Verga, Vizzini.

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Enna e Messina

L’elenco completo dei luoghi da visitare nelle province di Enna e Messina:

Gran Priorato di Sant’Andrea, Piazza Armerina;

Villaggio di Borgo Cascino (EN);

Percorso delle chiese di San Calogero, Sant’Antonio Abate e San Benedetto (EN);

La città in un museo, il museo nella città (ME) (su prenotazione).

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Palermo

L’elenco completo dei luoghi da visitare a Palermo e provincia:

Castello dei Ventimiglia, Castelbuono;

Chiesa dell’Itria, Castelbuono;

Chiesa di San Francesco, Castelbuono;

Matrice Vecchia, Castelbuono;

Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, Castelbuono;

Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Maggiore, Isnello;

Alla scoperta dei quartieri, Isnello;

Aula Bunker Ucciardone;

Villa Belvedere, Carini;

Chiesa San Giovanni degli Eremiti;

Complesso Monumentale Guglielmo II;

Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino;

Chiesa e Chiostro della Magione;

Istituto Magistrale Regina Margherita, il Chiostro;

Mostra Tschinke da neu ex con vento della maggiore (riservato agli iscritti).

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Ragusa

L’elenco completo dei luoghi da visitare a Ragusa e provincia:

Palazzo della Prefettura;

Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore;

Palazzo Vescoviale.

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Siracusa e Trapani

L’elenco completo dei luoghi da visitare nelle province di Siracusa e Trapani:

Naturalia et mirabilia wundrkammer Siracusana;

Chiesa del Carmine e convento dei carmelitani (SR);

Chiesa di San Pietro (SR);

Complesso Monumentale di Santa Maria della Grotta, Marsala (su prenotazione).

Per avere maggiori informazioni sui luoghi del aperti in Sicilia e modalità di partecipazione all’evento è possibile consultare il sito del Fai.