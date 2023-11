Giovane di 11 anni beve 4 bicchieri di sambuca e va in coma etilico

Un giovanissimo ha bevuto 4 bicchierini di sambuca e perde i sensi. I fatti sono avvenuti sabato sera nel centro storico di Isola Liri.

Un giovanissimo ha bevuto alcol, si sente male e perde i sensi. I fatti sono avvenuti sabato sera nel centro storico di Isola Liri, paese in provincia di Frosinone. Gli amici di un 11enne hanno contattato il 118 dopo che ha ingerito 4 bicchierini di sambuca. Il ragazzino è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora e ricoverato per coma etilico.

Controlli e dimissioni

È stato tenuto in osservazione per tutta la notte ed è fuori pericolo. Nella mattinata di domenica è stato, infatti, dimesso. I locali di corso Roma sono affollati da giovani provenienti da tutti i comuni. Sono in atto indagini per individuare il locale che ha fornito i superalcolici ai ragazzini illegalmente. Inoltre a tal proposito è stata anche firmata un’ordinanza sindacale per limitare il consumo e la vendita di alcol nel weekend.

