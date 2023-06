Giovane 17enne uccisa a coltellate ritrovata dentro carrello spesa

Indagato uno straniero di origini nordafricane

Un macabro ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, 29 giugno 2023, alla periferia nord-ovest di Roma. A giacere inerte all’interno di un carrello della spesa nei pressi di un cassonetto, il corpo di una giovane donna. Era avvolto in un sacco della spazzatura e ulteriormente celato da un telo giallo. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di una diciassettenne romana. Risiedeva nel vicino quartiere di Torrevecchia, a poco meno di 2 chilometri dal luogo del ritrovamento.

Tracce di sangue

A segnalare il sacco sospetto nel carrello, dal quale fuoriusciva sangue, Ie numerose chiamate di residenti, mentre altri ancora riferivano di numerose tracce ematiche fuori da un portone. Una volta sul posto gli agenti di polizia hanno fatto la tragica scoperta. In seguito alle indagini è risultato che la giovane è stata uccisa a coltellate, sembrerebbe da uno straniero di origini nordafricane naturalizzato italiano. Si chiamava Michelle Maria Causo, era nata a Roma e frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, a poca distanza da dove è stato trovato il corpo.

Aggiornamenti omicidio Primavalle

Michelle Maria Causo, la 16enne trovata senza vita nel pomeriggio di ieri in un carrello a Primavalle, non era incinta. È quanto si apprende a poche ore dal macabro omicidio che ha scosso la Capitale. Inoltre, secondo quanto emerso finora, tra la vittima e il 17enne cingalese arrestato dai poliziotti non c’era alcuna relazione sentimentale.