Evade dagli arresti domiciliari ad aprile 2023: rintracciato e arrestato.

Il giovane è stato ritrovato dopo mesi e mesi di ricerche.

Continua senza sosta l’attività del Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, anche al fine di garantire la corretta esecuzione dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria.

L’evasione e le ricerche

In particolare, il giovane risultava già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dai quali è evaso dal mese di aprile 2023, rendendosi di fatto irreperibile. Le ricerche dei carabinieri non si sono mai interrotte in questi mesi, cercando di rintracciare il giovane nei luoghi presumibilmente frequentati dallo stesso e di maggiore aggregazione giovanile. I carabinieri sono riusciti ad individuarlo nei pressi del suo domicilio a Vittoria e, dopo averlo identificato compiutamente, lo hanno condotto presso i loro uffici.

L’arresto

Le autorità, dopo aver proceduto nei confronti del giovane a deferirlo in stato di arresto all’autorità giudiziaria per il reato di evasione, gli hanno congiuntamente notificato il provvedimento dell’ordine per la carcerazione. Terminate le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Ragusa.