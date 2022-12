Giovane cade in casa, è in gravissime condizioni: operato d’urgenza al Sant’Elia

Il ragazzo caduto in casa a Piazza Armerina è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre l'emorragia cerebrale.

Un 28enne di Piazza Armerina, in provincia di Enna, si trova ricoverato da ieri sera all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere rimasto vittima di un incidente domestico.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane sarebbe caduto in casa dopo essersi sentito male. Il 28enne è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è giunto in ospedale in condizioni gravissime.

A causa della sua situazione, i medici del nosocomio hanno effettuato un intervento chirurgico che è durato diverse ore con l’intento di ridurre un’emorragia cerebrale.

Al momento il giovane si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale.