Una gita da dimenticare: 70 tra studenti e prof di Milazzo intossicati

Una settantina tra professori e studenti di un istituto di Milazzo si sono sentiti male durante una gita scolastica in Puglia

Sarebbero oltre settanta, fra allievi e docenti, ad aver accusato malesseri mentre si trovavano in gita scolastica in Puglia, tra Fasano e Alberobello: forti dolori addominali, vomito e mal di pancia. E’ accaduto agli studenti dell’Istituto tecnico industriale di Milazzo. Per diversi di loro sono intervenuti i medici del 118, mentre per qualcuno è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. All’origine del malessere ci sarebbe il cibo servito a studenti e insegnanti, in particolare il pollo che faceva parte del menù. Alcuni ragazzi hanno fatto ricorso alle flebo per disintossicarsi.

Via alle indagini

La scuola ha informato dell’accaduto le forze dell’ordine, con il gruppo del Nas dei carabinieri che sta compiendo verifiche nella struttura che ha servito il cibo ai ragazzi. Non è ancora stato deciso l’eventuale rientro, anche per consentire il miglioramento delle condizioni di salute per affrontare il viaggio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI