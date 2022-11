Dalla Giunta di Calascibetta via libera al Rendiconto 2021

L’Amministrazione Capizzi ha licenziato il documento che adesso è passato al vaglio del Consiglio in attesa della definitiva approvazione. Non sono stati finora riconosciuti debiti fuori bilancio

CALASCIBETTA (EN) – La Giunta municipale presieduta dal sindaco Piero Antonio Santi Capizzi, si è recentemente riunita per procedere all’approvazione dello schema di Rendiconto di gestione riferito all’anno 2021 e della relazione in cui sono espresse le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. A prendere parte ai lavori è stato, fra gli atri, il segretario comunale Annalisa Castrogiovanni.

Il Consuntivo 2021, in cui non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, si è chiuso con un risultato positivo complessivo di amministrazione, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio comunale, di 1.203.292,24 euro di cui i fondi vincolati ammontano a 138.402,54 euro; i fondi accantonati sono pari a 1.023.769,60 euro; i fondi destinati ad investimento 26.066,66 euro e la parte disponibile 15.053,44 euro.

Relativamente alle risorse Covid 2021 nell’avanzo vincolato è stata accantonata la somma di 35 mila euro relativa ai buoni spesa non assegnati di cui all’ordinanza della Protezione civile per l’anno 2021 e 6.143,41 euro relativi ai ristori assegnati dallo Stato a favore delle società che effettuano il trasporto scolastico.

In merito al conto del patrimonio l’Ente comunale, avendo una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, si è avvalso della facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato, così come previsto dall’articolo 57, comma 2-ter del decreto legge del 26/10/19 n. 124. Da un esame del registro del contenzioso istituito a fine settembre del 2022 è emersa la necessità di accantonare le seguenti somme: 150 mila euro per l’anno 2022; 80 mila euro per l’anno 2023 e cinquemila euro per l’anno 2024.

A tali somme si potrà far fronte disponendo i seguenti stanziamenti: 120 mila euro accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12/2021; 54.464,37 euro già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio 2022 e 60 mila euro già accantonati negli esercizi 2023/2024.

Dopo l’approvazione della Giunta lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, è adesso al vaglio del Civico consesso ai fini della sua definitiva approvazione.