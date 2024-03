Mafia, arrestato Giuseppe Auteri: il boss di Porta Nuova era latitante dal 2022

L'uomo si trovava in un appartamento di via Giuseppe Recupero, a Palermo

Da tempo sulle sue tracce, i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Auteri, uomo di cinquant’anni latitante dal 2022. Coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, l’indagine sul capomafia di Porta Nuova riguarda il blitz denominato “Vento”, una vicenda iniziata con l’omicidio del boss Giuseppe Incontrera. Al momento dell’arresto, Auteri si trovava in un appartamento di via Giuseppe Recupero, a Palermo.

Giuseppe Auteri in arresto: l’uomo era latitante dal 2022

Latitante dal 2022, Giuseppe Auteri si trovava in un appartamento di via Giuseppe Recupero, a Palermo. Armato, l’uomo – ricercato da tempo dalle forze dell’ordine – sarebbe rimasto sorpreso dall’arrivo degli agenti. Come noto, Giuseppe Auteri era ricercato da tempo. L’uomo, infatti, era riuscito a non farsi coinvolgere negli arresti dell’operazione denominata “Vento” del luglio del 2022 dopo l’omicidio di Giuseppe Incontrera.

L’arresto a pochi giorni dalle 24 condanne

A distanza di diversi anni dunque, Giuseppe Auteri è stato rintracciato dagli agenti. Il ritrovamento dell’uomo (ricercato da tempo e trovato in un appartamento di via Giuseppe Recupero, a Palermo) che era riuscito a sfuggire agli arresti del blitz “Vento”, arriva a pochi giorni dall’emissione di 24 condanne per lo stesso caso. Lo scorso 22 febbraio, infatti, arrivarono le notifiche del famoso blitz riguardo l’omicidio di Giuseppe Incontrera.