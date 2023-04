Propaganda tra “cambi di casacca” e “conversioni”: l’attacco di Carta (Mpa)

Il deputato commenta gli stravolgimenti che hanno caratterizzato la compilazione delle liste in vista delle amministrative del 28 e 29 maggio in Sicilia.

“Proprio durante i giorni più caldi per la compilazione delle liste, si stanno registrando deprecabili iniziative mirate a sollecitare alcuni candidati particolarmente bisognosi e poco coerenti a trasmigrare da una lista all’altra e da un partito all’altro”. Non usa mezzi termini il deputato dei Popolari e Autonomisti Giuseppe Carta parlando delle elezioni amministrative che si terranno in diversi Comuni siciliani (compresi 4 capoluoghi di provincia) a breve.

Ecco alcuni dei passaggi del discorso di Carta nel corso dell’interrogazione parlamentare rivolta al presidente della Regione, Renato Schifani. Il riferimento è, nello specifico, ai “cambi dell’ultimo momento” e agli stravolgimenti annunciati nella compilazione delle liste per le amministrative del 28 e del 29 maggio.

Giuseppe Carta, i “cambi di casacca” e le elezioni amministrative

“Talvolta – prosegue Giuseppe Carta – il cambio di casacca avviene, addirittura, dopo che il candidato aveva iniziato la propaganda elettorale all’insegna di un simbolo di partito, con tanto di volantini e manifesti, per poi proseguirla, con assoluta indifferenza, proponendosi con nuovi volantini e nuovi manifesti sotto un altro simbolo”.

“La richiesta al presidente Schifani – conclude Carta – è di avvisare assessori e dirigenti per vigilare che la ‘conversione’ dei candidati non venga compensata con promesse di posti nel sottogoverno o negli staff di collaborazione degli assessori.”