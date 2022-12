Rapinatori in negozio a Catania, “palo” minaccia titolare di morte per far fuggire complici

Misura cautelare per un pregiudicato 38enne, che avrebbe partecipato alla rapina come "palo". La ricostruzione della polizia.

Il 15 dicembre 2022, su disposizione della Procura Distrettuale etnea, la Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania in relazione al reato di tentata rapina aggravata per l’applicazione di misura cautelare personale nei confronti di Giuseppe Gianluca Viola, 38 anni.

A eseguire l’ordinanza è stato il personale della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso. Le indagini sono alla fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese.

Giuseppe Gianluca Viola arrestato per tentata rapina aggravata a Catania: la ricostruzione

Le indagini hanno consentito di acquisire elementi che dimostrerebbero come Giuseppe Gianluca Viola, la notte del 27 settembre 2022, fosse uno dei soggetti che aveva partecipato alla commissione del reato di tentata rapina aggravata in un esercizio commerciale cittadino.

In particolare, Viola avrebbe svolto prima il ruolo di “palo“, all’esterno dell’attività commerciale. Poi sarebbe intervenuto attivamente, minacciando il titolare dell’esercizio commerciale di morte qualora avesse continuato a inseguire gli autori del reato, al fine di procurare l’impunità ai suoi complici.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere che la Squadra Mobile ha eseguito, notificando il provvedimento nella casa di reclusione dove il 38enne era già detenuto per altra causa.

Immagine di repertorio