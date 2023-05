Giuseppe Neri, ritrovato l’anziano scomparso dopo l’allontanamento dall’ospedale San Marco

La vicenda del 73enne si conclude nel migliore dei modi grazie alla segnalazione di un cittadino.

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Giuseppe Neri, 73enne di Biancavilla scomparso dopo l’allontanamento dall’ospedale San Marco di Catania: l’anziano è stato ritrovato, per fortuna vivo.

Le ricerche iniziate lo scorso lunedì, giorno dell’allontanamento, si sono concluse fortunatamente in modo positivo.

Ritrovato Giuseppe Neri

L’uomo, originario di Biancavilla e residente a Oleggio, in provincia di Novara, e domiciliato ad Amburgo, in Germania, aveva fatto rientro in Sicilia. Avvertendo dei fastidi fisici, in seguito a un malore si sarebbe recato all’ospedale San Marco per degli accertamenti.

Poi dell’anziano – capelli bianchi, alto circa un metro e ottanta, di corporatura robusta – si erano perse le tracce. Pare che le forze dell’ordine, allertate in seguito alla scomparsa, lo abbiano ritrovato in un luogo non molto distante dall’ospedale di Catania, in stato confusionale. Il ritrovamento sarebbe stato possibile anche grazie all’avvistamento di un cittadino, opportunamente segnalato ai carabinieri.

Fortunatamente il 73enne era vivo e in discrete condizioni di salute. Al momento si troverebbe all’ospedale San Marco per gli accertamenti del caso.

Fonte immagine: Facebook – Videostar