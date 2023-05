Scompare nel nulla il 73enne Giuseppe Neri, le ricerche a Catania

Momenti di preoccupazione per la scomparsa di Giuseppe Neri, 73 anni, originario di Biancavilla. In corso le ricerche.

Sono ore di preoccupazione per Giuseppe Neri, anziano di 73 anni scomparso lo scorso 15 maggio. L’uomo, originario di Biancavilla e residente a Oleggio, in provincia di Novara, e domiciliato ad Amburgo, in Germania, aveva fatto rientro in Sicilia.

Il trasporto in ospedale e la scomparsa

Al momento del suo arrivo all’aeroporto di Catania, in compagnia di una nipote, avrebbe accusato dei fastidi fisici e, per questo, è stato successivamente portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco del capoluogo etneo per essere sottoposto ad accertamenti medici.

Successivamente, tuttavia, di Giuseppe Neri si sarebbero improvvisamente perse le tracce, con i familiari che si sono comprensibilmente messi in allarme per riuscire a rintracciare l’uomo.

Neri è alto 1 metro e 80, capelli bianchi e corporatura robusta. Al momento della sua scomparsa non avrebbe avuto con sé documenti o telefono cellulare.

Fonte foto: Facebook – Video Star