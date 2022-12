Governo: Suor Anna Monia Alfieri, “minacce a Meloni e ministri preoccupanti”

Suor Anna Monia Alfieri (Cavaliere al Merito della Repubblica) considera le minacce alla Meloni e ai ministri preoccupanti.

“Le minacce di morte alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a sua figlia, alle persone di alcuni Ministri della Repubblica non possono non creare preoccupazione nei cuori e nelle menti dei tanti cittadini onesti del nostro Paese. La dialettica fra i partiti, fra le forze della maggioranza e dell’opposizione è il cuore della vita democratica e il confronto deve essere sempre e costantemente garantito”. Lo afferma all’Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri Cavaliere al Merito della Repubblica, volto noto della televisione e paladina delle scuole paritarie.

“Tale confronto, però, deve vertere sul merito delle proposte e sui contenuti, non essere basato su un metodico e pervicace rifiuto delle proposte provenienti dalla fazione opposta. Invito, pertanto, ancora una volta, tutte le forze politiche ad uno scatto di responsabilità, ad accettare il risultato delle urne, – continua Suor Anna Monia Alfieri – a svolgere il proprio dovere in modo costruttivo e, non ultimo, ad invitare le basi elettorali dei singoli partiti ad abbassare i toni dello scontro e della polemica. A destra come a sinistra. Sono i vertici che devono dare chiare indicazioni alla base”.

“La continua polemica, la levata di scudi, l’accanita chiusura non possono che condurre ad un clima di odio che, quod Deus avertat, può sfociare in modo violento. Invito, allora, tutte le forze politiche a dare un segnale di distensione che dia chiara prova del senso di responsabilità istituzionale. Da cittadina mi aspetto e pretendo che chi siede in Parlamento abbia la consapevolezza di cosa significhi il termine democrazia e, soprattutto, di cosa significhi essere una forza politica in un Paese democratico”, conclude Suor Anna Monia Alfieri.