Grande Fratello: causa improvviso malore muore ex concorrente

Trasportata d’urgenza nell'ospedale di Soveria Mannelli, si è spenta poco dopo il ricovero.

Tra le centinaia di concorrenti passati dalla storica casa del GF c’era anche lei, Monica Sirianni, morta per un malore a soli 37 anni. Gli aficionados del programma la ricorderanno partecipare in occasione della dodicesima edizione del reality show nel 2011.

Accertamenti in corso

Monica, insegnante di inglese, figlia di emigranti calabresi a Sidney si è sentita male mentre si trovava in un bar in compagnia di alcuni amici che l’hanno immediatamente soccorsa. Trasportata d’urgenza nell’ospedale di Soveria Mannelli, si è spenta poco dopo il ricovero. Al momento, non si conoscono i motivi del malore e sono in corso ulteriori accertamenti.